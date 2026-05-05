Ponferrada impulsa los juegos tradicionales con la participación de 300 escolares esta temporada

Iván Alonso, en el centro, en la presentación de la actividadL. DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada impulsa los juegos tradicionales del Bierzo entre los escolares con el objetivo de evitar que caigan en el olvido. Se trata de un proyecto que pretende, tal y como señala el teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Medio Rural, Turismo y Patrimonio, Iván Alonso, dar a conocer a los más jóvenes juegos populares como la llave, la rana y el bolo berciano.

En esta nueva edición, durante los meses de mayo y junio pasarán seis colegios de Ponferrada por estas instalaciones, y hoy han estado los chicos y chicas de Asprona Bierzo. Se prevé que más de 300 niños y niñas pasen por este recinto de la avenida de la Libertad de la capital berciana, con un "completo éxito".

El año pasado, por este recinto municipal pasaron doce colegios, con cientos de escolares que pudieron ver por primera vez en su vida el funcionamiento de la petanca. Todo ello tendrá su colofón final en las fiestas de la Encina con el tercer certamen de bolo berciano en todas sus modalidades, además de un impulso a la categoría infantil para estos juegos que, según Alonso, "estamos rescatando del olvido". "Desde aquí espero que salgan los jugadores del futuro de nuestros juegos tradicionales", añadió el edil bercianista.

Por otro lado, Iván Alonso se refirió a las críticas de los vecinos sobre el uso de este espacio municipal, que permanece cerrado. "Hay que respetar las opiniones de todo el mundo y entender que cada espacio tiene un uso definido. Nadie entiende que en las pistas cercanas pueda entrar todo el mundo", concluyó.

La rana es una de las actividadesL. DE LA MATA