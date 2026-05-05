La Audiencia Provincial absuelve al exalcalde de Fabero de un delito de prevaricación administrativa
Considera que la actuación de Demetrio Alfonso Canedo estuvo dentro de la legalidad
La Audiencia Provincial de León ha absuelto al exalcalde de Fabero y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Demetrio Alfonso Canedo, de un presunto delito de prevaricación administrativa y otro de falsedad documental por aprobar, adjudicar y certificar el final de unas obras en apenas seis días, en el año 2007, hace 19 años. El caso fue denunciado, en 2011, por el tripartito formado por PP, IU y Mass, que le sustituyó al frente del gobierno local.
Tras conocer el fallo judicial, Alfonso Canedo confiesa “alivio” e insiste en que él siempre ha defendido su inocencia. “Siempre entendimos que lo que se había hecho fue para salvar un expediente. La obra se hizo y permitió resolver un problema muy importante en el municipio”, reconoció el socialista, que reitera que en su actuación como alcalde siempre prevaleció el interés de los vecinos y que esa obra era urgente y necesaria, después de un verano con problemas muy serios de sequía. “El fin se consiguió y nunca hubo ningún otro interés que el beneficio de los vecinos”, ha dicho.
En todo caso y a pesar de esa sentencia absolutoria, el portavoz del PSOE en Fabero dice que quienes denunciaron han logrado su objetivo: "el daño político y personal". "Siempre fue un juicio político y ese daño lo han logrado aunque el remate no haya sido el que ellos esperaban con esta sentencia absolutoria", ha lamentado.
La Fiscalía pedía una pena de tres años y medio de prisión para Demetrio Alfonso Canedo y el pago de una multa de 2.400 euros. La sentencia le absuelve. También absuelve a los otros dos acusados: el responsable de la empresa constructora que acometió las obras y al entonces ingeniero municipal.
También el secretario de Política Municipal del PSOE de León, Octavio González, ha mostrado su “satisfacción” tras conocerse el fallo absolutorio. "Se ha hecho justicia y ha quedado acreditado por la Audiencia Provincial que todas las actuaciones estuvieron dentro de la legalidad”, ha resaltado el responsable socialista, quien ha agregado que “se pone fin a una persecución política con el único objetivo de expulsar de la alcaldía de Fabero a Demetrio Alfonso Canedo y al PSOE".