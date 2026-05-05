La Audiencia Provincial absuelve al exalcalde de Fabero de un delito de prevaricación administrativa

La Audiencia Provincial de León ha absuelto al exalcalde de Fabero y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Demetrio Alfonso Canedo, de un presunto delito de prevaricación administrativa y otro de falsedad documental por aprobar, adjudicar y certificar el final de unas obras en apenas seis días, en el año 2007, hace 19 años. El caso fue denunciado, en 2011, por el tripartito formado por PP, IU y Mass, que le sustituyó al frente del gobierno local.

Tras conocer el fallo judicial, Alfonso Canedo confiesa “alivio” e insiste en que él siempre ha defendido su inocencia. “Siempre entendimos que lo que se había hecho fue para salvar un expediente. La obra se hizo y permitió resolver un problema muy importante en el municipio”, reconoció el socialista, que reitera que en su actuación como alcalde siempre prevaleció el interés de los vecinos y que esa obra era urgente y necesaria, después de un verano con problemas muy serios de sequía. “El fin se consiguió y nunca hubo ningún otro interés que el beneficio de los vecinos”, ha dicho.

En todo caso y a pesar de esa sentencia absolutoria, el portavoz del PSOE en Fabero dice que quienes denunciaron han logrado su objetivo: "el daño político y personal". "Siempre fue un juicio político y ese daño lo han logrado aunque el remate no haya sido el que ellos esperaban con esta sentencia absolutoria", ha lamentado.

La Fiscalía pedía una pena de tres años y medio de prisión para Demetrio Alfonso Canedo y el pago de una multa de 2.400 euros. La sentencia le absuelve. También absuelve a los otros dos acusados: el responsable de la empresa constructora que acometió las obras y al entonces ingeniero municipal.

También el secretario de Política Municipal del PSOE de León, Octavio González, ha mostrado su “satisfacción” tras conocerse el fallo absolutorio. "Se ha hecho justicia y ha quedado acreditado por la Audiencia Provincial que todas las actuaciones estuvieron dentro de la legalidad”, ha resaltado el responsable socialista, quien ha agregado que “se pone fin a una persecución política con el único objetivo de expulsar de la alcaldía de Fabero a Demetrio Alfonso Canedo y al PSOE".