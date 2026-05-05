Ponferrada inicia las obras en Ciudad de Bérgida y el Camino del Francés

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada ha iniciado ya las obras de mejora del vial y la urbanización del primer tramo de la avenida Ciudad de Bérgida, concretamente desde la rotonda de entronque con avenida de Galicia. Una renovación integral que incluirá, además, al primer tramo del Camino del Francés que da acceso al barrio de Cuatrovientos. La concejala de Fomento del Ayuntamiento, Lidia Coca, ha sido la encargada de informar del comienzo de una intervención que da respuesta a una demanda vigente desde hace años entre los usuarios de esta vía y que será ejecutada por la empresa Excarbi, que ha resultado adjudicataria, con un presupuesto de 311.000 euros.

Con financiación de los Fondos de Cooperación de la Junta de Castilla y León, lo que acaba de iniciarse es «la primera fase de una actuación que será integral y afectará, además de Ciudad de Bérgida, a los caminos del Francés y del Escobalón», explicó Lidia Coca. En el vial principal, «que es de mucha circulación y requiere de una mejora muy demandada» —añadió la concejala— las obras incluyen la construcción de aceras, la iluminación y la renovación de las redes de abastecimiento; además de la creación de dos carriles por cada sentido de circulación en este tramo.

En una segunda fase, está previsto acometer el asfaltado «tanto del resto de Ciudad de Bérgida como del Camino del Francés en su integridad». También con fondos de Cooperación de la Administración autonómica. «Trataremos de agilizar la tramitación de los pliegos para que, si la burocracia lo permite, las obras tengan continuidad y se perjudique lo menos posible a los usuarios», afirmó la edil de Fomento, que ayer visitó la zona de intervención y recordó la importancia de la urbanización de esta avenida. «Forma parte de nuestro compromiso como equipo de gobierno», destacó Lidia Coca.