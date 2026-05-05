La ‘Caravana educativa’ rueda en el Castillo de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El equipo del programa de La 2 de Radio y Televisión Española ‘Caravana educativa’, que recorre España para poner en valor la labor de los mejores influencers educativos del país, acaba de rodar en el Castillo de los Templarios de Ponferrada con el profesor ponferradino Sergio Castro, reconocido en redes sociales como ‘Profesor10demates’. Él será uno de los protagonistas de la emisión de una propuesta televisiva que se emite de lunes a viernes a las 10.55 horas y también los sábados, a las 11.30 horas.

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso, acudió a la cita junto al educador berciano para dar la bienvenida al equipo técnico y artístico, encabezado por los presentadores Sara Escudero y Luis Quevedo. Un momento que Alonso aprovechó para «agradecer personalmente a la producción la elección de Ponferrada como parada de esta caravana», destacando «la importancia de promocionar los principales activos turísticos y el rico patrimonio del Bierzo en un escaparate de ámbito nacional».

Iván Alonso también destacó la figura de Sergio Castro como «referente local y naciona de la divulgación». Un profesor como una amplia trayectoria que se dedica a acercar el conocimiento a sus miles de seguidores en redes sociales.

En la grabación del programa ‘Caravana educativa’ en el Castillo de los Templarios también han participado escolares del colegio Campo de la Cruz.