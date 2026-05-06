Ciuden entra en el Banco de Germoplasma Forestal para impulsar acciones de conservación genética

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) se ha adherido al Banco de Germoplasma Forestal y de Flora Silvestre en Red, una iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) orientada a mejorar la conservación de los recursos genéticos forestales y de la flora silvestre en España.

La incorporación del Área de Formación y Producción de Planta de la Ciuden a esta red supone su integración en un instrumento estatal de cooperación que facilita el intercambio de información sobre germoplasma, es decir, el conjunto de genes y material hereditario que se transmite y que es esencial para la diversidad genética y la reproducción de las plantas.

Este acuerdo permite establecer sinergias entre diferentes entidades para avanzar en la conservación de especies, así como en programas de recuperación de flora amenazada y, en el caso de la Ciuden, "refuerza el papel Área de Formación y Producción de Planta, que amplía su capacidad técnica en conservación vegetal y favorece la posibilidad de poder contar con colecciones propias", además de permitirle "participar en acciones coordinadas de conservación, incrementando su contribución a la protección de especies forestales silvestres", ha explicado el técnico de Producción de Planta Marcos González.

El acuerdo reconoce a la Ciuden como entidad participante que podrá aportar al resto de los integrantes de la red de información y conocimientos sobre sus colecciones y recursos, manteniendo su titularidad, al tiempo que colabora activamente en las iniciativas conjuntas del Banco en Red. Una labor alineada con la trayectoria de esta área específica de producción de planta forestal y ornamental y formación en restauración ecológica que ha participado en proyectos de recuperación de áreas degradadas, especialmente afectadas por la actividad minera.

Asimismo, la Ciuden lleva a cabo trabajos de cultivo y experimentación con especies forestales y flora de interés y colabora con distintas entidades en iniciativas de conservación y transferencia de conocimiento. "Con esta adhesión, reforzamos nuestros compromiso con la biodiversidad y la transición ecológica", añadió Marcos González.