El Consejo Comarcal aprueba otro lote de ayudas a juntas vecinales por más de 85.000 euros

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local del Consejo Comarcal del Bierzo aprobó, en la reunión celebrada este miércoles, el octavo y ya último lote del Plan de Juntas Vecinales 2024-2025, correspondiente a la adjudicación de subvenciones destinadas a las entidades locales menores de la comarca para la ejecución de proyectos de mejora de infraestructuras y servicios. Este último lote, que suma una inversión total de 85.838 euros, permitirá financiar ocho proyectos presentados por el mismo número de juntas vecinales, con una subvención global concedida de 85.177 euros, según la información facilitada por la institución comarcal.

Las actuaciones aprobadas —que incluyen pavimentación de caminos, renovación de parques infantiles, áreas de descanso y adquisición de maquinaria— corresponden a las pedanías de Campelo y Magaz de Arriba, en el municipio de Arganza; Villamartín de la Abadía (Carracedelo), Villarrando (Carucedo), Tremor de Arriba (Igüeña), Villarino del Sil (Palacios del Sil), Villadecanes (Toral de los Vados) y El Castro-Laballós (Vega de Valcarce).

Hace dos semanas que el Consejo Comarcal aprobó el séptimo lote, con una inversión total de casi 94.000 euros y otras ocho entidades locales receptoras (Canedo, Finolledo, Espina de Tremor, Onamio, Anllarinos del Sil, Columbrianos, Torre de Bierzo y Veguellina).

Lo que se va a hacer en las localidades beneficiarias del último reparto de ayudas 2024-2025, con cargo a esta línea de subvenciones básica para la ejecución de obras en el medio rural son la mejora y pavimentación del área recreativa de Campelo (11.997 euros), la pavimentación de un camino vecinal en Magaz de Arriba (12.000 euros), la renovación del parque infantil y señalización de la plaza La Cruz en Villamartín de la Abadía (12.000 euros), un área de descanso en el barrio de Forcadas de Villarrando (5.700 euros), la construcción de una pérgola en Tremor de Arriba (12.000 euros), la adquisición de mobiliario de oficina, una trituradora, una desbrozadora y una motosierra para Villarino (9.480 euros), el acondicionamiento de la planta baja de la Casa del Pueblo de Parandones (12.000 euros) y el acondicionamiento del camino de Ribadelameira en Laballós (10.000 euros).