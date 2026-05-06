Quiñones ensalza su plan de vivienda ante la política «errática» de Sánchez

El alcalde Raúl Valcarce y el consejero Suárez Quiñones con los adjudicatarios de vivienda y sus familiares en Carracedelo.l. de la mata

Publicado por Redacción Carracedelo Creado: Actualizado:

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, viajó este miércoles al Bierzo para entregar las llaves de nuevas viviendas jóvenes en el Ayuntamiento de Carracedelo que dirige el alcalde Raúl Valcarce. En un acto público en el consistorio, Quiñones destacaba que hace años, no, pero hoy, si hay una preocupación social esa es la vivienda y ello es debido a lo que estima es «por las políticas insuficientes y erráticas» del actual Gobierno nacional que preside Pedro Sánchez.

Las autoridades en una de las viviendas entregadas en Posada del Bierzo.LUIS DE LA MATA

Quiñones, tras entregar llaves de viviendas, visitó en Posada del Bierzo una promoción pública de 32 viviendas en régimen de venta bonificada para jóvenes desarrollada en Carracedelo por la Junta, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), con una inversión total de 4,15 millones de euros.

Aspecto que ofrece la nueva urbanización de viviendas de promoción en Posada del Bierzo, diseñada por el arquitecto Manuel Neira.LUIS DE LA MATA

El alcalde Raúl Valcarce, por su parte, dijo que en un municipio como el de Carracedelo cuentan con un parque de 105 viviendas de promoción pública y que lo próximo serán las 7 para la zona de Villadepalos y otras 6 en Carracedo del Monasterio. Aseguró que la inversión en estos planes ha superado ya los 10 millones de euros, con el papel fundamental de la Junta y del propio Ayuntamiento cediendo suelo.

La actuación se ha llevado a cabo sobre tres parcelas de 1.092, 2.796 y 2.310 metros cuadrados, situadas en la avenida de Los Jardines y cedidas por el Ayuntamiento de Carracedelo, lo que ha permitido impulsar una promoción residencial de calidad orientada a facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias, al tiempo que se favorece el asentamiento de población en el medio rural y se dinamiza la actividad económica del entorno. Las viviendas entregadas son unifamiliares pareadas de dos alturas, con una superficie útil de 88,40 metros cuadrados, a la que se suman 17 metros cuadrados de garaje y un jardín privativo de entre 70 y 80 metros cuadrados. En planta baja se distribuyen el garaje, el vestíbulo-distribuidor, salón comedor, cocina, aseo y un dormitorio; mientras que la planta superior dispone de dos dormitorios, un baño completo y una terraza de 2,70 metros cuadrados, configurando un modelo residencial funcional, amplio y adaptado a las necesidades actuales de habitabilidad.

En cuanto a su comercialización, estas viviendas tienen un precio general de venta de 119.000 euros, mientras que los menores de 36 años pueden acceder a ellas por 95.000 euros, gracias a la bonificación autonómica del 20 % incluida en el precio. Esto se traduce en un ahorro medio de 24.000 euros en cada vivienda, una medida impulsada por la Junta de Castilla y León para facilitar el acceso a la vivienda en propiedad a la población joven.

La entrega de esta promoción se enmarca en la política de vivienda pública que desarrolla la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que actualmente gestiona en Castilla y León la construcción y rehabilitación de más de 3.000 viviendas, distribuidas en 130 promociones, tanto en régimen de venta bonificada para jóvenes como de alquiler, con el objetivo de ampliar el parque público de vivienda y ofrecer soluciones residenciales asequibles y de calidad en el conjunto de la Comunidad.

Una política de vivienda que se suma, entre otras medidas, a las ayudas al alquiler de hasta el 75 % de la renta, que supuso en 2025 apoyar en el acceso a un hogar a más de 21.000 familias con un importe de 48,9 millones de euros; y al aval del 17,5 % a los menores de 36 años para la compra de viviendas del mercado libre, que ha permitido ayudar a más de 1.730 jóvenes.

Estos apoyos de la Junta de Castilla y León supondrán dar solución residencial a alrededor de 230.000 personas en los próximos cuatro años.

El consejero asegura en su visita al Bierzo que se cumplirán los plazos con las viviendas de Ponferrada La Consejería de Medio Ambiente redobló medios y dide su responsable han hecho los deberes con los incendios