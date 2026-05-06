Los vinos de la DO Bierzo se promocionan en catas en Suecia

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Consejo Regulador de la DO Bierzo ha informado que la comarca ha sido seleccionada como Región Vitivinícola del Año 2026 por Munskänkarna, una distinción que sitúa a este territorio de la comarca en el centro del interés de miles de aficionados al vino en Suecia. La relevancia del reconocimiento radica en el peso de esta asociación, que agrupa a más de 30.000 miembros y canaliza una actividad divulgativa a través de catas, publicaciones y formación especializada. Durante todo el año, el Bierzo será el hilo conductor de estas iniciativas, lo que garantiza una presencia de sus vinos entre consumidores con alto nivel de conocimiento e influencia. El programa ya está en marcha con degustaciones organizadas por clubes repartidos por todo el país nórdico, a lo que se suma la difusión de contenidos en revistas y canales digitales especializados. Una delegación sueca visitó recientemente el Bierzo para conocer de cerca sus bodegas y viñedos, una experiencia que sirvió para reforzar la percepción de calidad y singularidad del territorio. Desde el sector destacan que esta designación supone mucho más que un reconocimiento simbólico: es una oportunidad estratégica para consolidar la presencia internacional de los vinos bercianos y abrir nuevas vías de comercialización en mercados exigentes. A lo largo de 2026, las acciones continuarán con nuevas catas, publicaciones y actividades formativas, consolidando esta iniciativa como una oportunidad estratégica para reforzar la presencia de los vinos del Bierzo en el mercado sueco y ampliar su visibilidad internacional. Desde el Consejo destacan el carácter colectivo de este reconocimiento.