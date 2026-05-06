Abierta la matrícula en el centro Cristóbal Halffter

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Consejería de Educación ha anunciado la apertura del proceso de admisión en el conservatorio para el curso 2026-2027. Los interesados podrán presentar las solicitudes hasta el 15 de mayo. Las solicitudes de admisión podrán presentarse de forma electrónica a través de tramitacastillayleon o de forma presencial en el propio Conservatorio. Toda la información del proceso se encuentra disponible en la página web del centro. Una vez finalizado el plazo de admisión se publicarán las fechas de realización de las pruebas, que comenzarían a partir del 15 de junio. Las tasas para la realización de las pruebas son: 25 euros para las Enseñanzas Elementales y 52,62 para las Profesionales. En el mes de septiembre, las personas aspirantes que superen la prueba de acceso y obtengan vacante deberán formalizar la matrícula para curso 2026-2027, cuyo importe es de 156,65€ en los dos primeros cursos de las Enseñanzas Elementales y los 209,27€ en los cursos tercero y cuarto, existiendo bonificaciones y exenciones.