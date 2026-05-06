The Jackets, en el Cocodrilo Negro de Ponferrada

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Ponferrada buscar hacerse un hueco en el panorama musical de ruta. El próximo domingo 10 de mayo, la ciudad de Ponferrada se convertirá en el epicentro del garage rock europeo. El emblemático Cocodrilo Negro Bar presenta a The Jackets, el trío suizo que ha redefinido el género con una propuesta que mezcla actitud punk, sonidos psicodélicos de los 60 y una puesta en escena eléctrica. ?Rompiendo con los horarios habituales, el concierto dará comienzo a las 13.00 horas, ofreciendo una experiencia intensa para los amantes de los sonidos crudos y directos. Las entradas a 15€.