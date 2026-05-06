El Pozo Julia de Fabero acoge la muestra Libera

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La localidad de Fabero estrena exposición este próximo fin de semana. El sábado, día 9 de mayo, a las 17.30 horasen la Sala de Compresores del Pozo Julia será el momento y el lugar para la inauguración de la exposición Libera Naturaleza sin Basura, de proyectolibera.org. La muestra perpamecerá en el Pozo Julia de Fabero, en las instalaciones museísticas de la Sala de Comprensores hasta el 20 de mayo. Se trata de concienciar sobre problemas y soluciones a la basuraleza.