Camponaraya toma las riendas de los pura raza

Profesionales y aficionados al mundo ecuestre tienen una cita ineludible este fin de semana en Camponaraya, que acoge la vigésima octava edición de la Feria del Caballo de Pura Raza Española (P. R. E.), en la que participan setenta ejemplares provenientes de siete comunidades autónomas que volverán a colocar el nombre de este municipio berciano en un lugar destacado en el contexto de la hípica nacional. Además, el recinto ferial que acoge el evento incluye, esta vez, una mejora básica para el desarrollo de la actividad, tras la instalación de la cubierta y del cierre de la pista y de las gradas. Un hecho subrayado por el alcalde, Eduardo Morán, como ejemplo de la apuesta firme del equipo de gobierno por unas instalaciones que son referentes en la organización de ferias en el Bierzo y en el conjunto del noroeste español.

Madrid, Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Galicia, Cantabria y Asturias son los lugares de origen de las ganaderías participantes, que ya empiezan a instalarse hoy en el recinto ferial de Camponaraya. Las hay nacionales y también internacionales, con representación en España o con ejemplares estabulados en centros deportivos para su preparación, como es el caso de Hípica Amazonas (Santos Pereira), en Galicia; Manuel Iglesias (Y. La Perla), en Asturias; o Jordi Soneira, en Castilla y León. También repite la Ganadería Gornazo de Cantabria, junto con Yeguada del Pas y «otros pequeños ganaderos, no menos importantes, a los que no podemos olvidar porque contribuyen a mantener este evento y son asiduos desde el inicio de este concurso», asegura Eduardo Morán.

La Feria del Caballo arranca mañana con las primeras pruebas del concurso morfológico de caballos y yeguas, que puntúa para el campeonato mundial. Se irán desarrollando en varios actos hasta la tarde del domingo, cuando tendrá lugar la entrega de premios, a partir de las 17.00 horas. Como en años anteriores, habrá también pruebas de funcionalidad y concurso de belleza y estampa. Las primeras, el sábado a las 17.00 horas y el segundo, el domingo a las doce del mediodía. Entre las novedades de esta edición, habrá una sección dedicada a ponis, ya que el año pasado hubo presencia y llamó especialmente la atención del público asistente.

Una exhibición de saltos de la Escuela de Hípica Equus de Camponaraya y sevillanas con Las Peinetas del Naraya, la Escuela de Baile Pilar Prieto y la Casa de Andalucía en el Bierzo completan un programa que vuelve a apostar por un espectáculo ecuestre para cerrar el evento, el domingo a las 18.00 horas. «El arte de Andalucía a caballo», del jinete Carmelo Cuevas, es la propuesta. Un montaje que fusiona la doma clásica, el flamenco y el baile, con un resultado de enorme belleza plástica y técnica. Asimismo, durante todo el fin de semana, habrá ambientación especial en las calles de Camponaraya y en los bares próximos al recinto ferial.

El alcalde confía en que la participación en la Feria del Caballo se mantenga al mismo nivel que en años anteriores y subraya la presencia de «magníficos ejemplares de Pura Raza Española», además de recordar que el domingo es el día clave para ver los premios especiales, la entrega de trofeos a los mejores ejemplares y el gran espectáculo de Carmelo Cuevas.