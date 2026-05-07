IU rompe el pacto de gobierno en Fabero

Izquierda Unida de Fabero rompe el pacto de gobierno con Independientes por Fabero y se pasa a la oposición cuando todavía queda un año de legislatura. Su portavoz, Sasquia Julio Granda, renuncia a todos sus cargos y dimite del puesto de primera teniente de alcalde. Este movimiento deja al grupo de la alcaldesa, María Paz Martínez, gobernando en minoría, con cinco concejales de los once que integran la corporación municipal, como ya lo hicieron durante el primer año de su mandato.

"Tras dos años y valorando que la situación económica y social del Ayuntamiento es complicada, la asamblea de Izquierda Unida toma la decisión de salirse del gobierno porque no se están cumpliendo los objetivos firmados y las formas de actuar de ambos partidos son diferentes y, en ciertos momentos, incompatibles", explica la formación en un comunicado en el que garantiza que es una decisión "pensada, meditada y valorada" que se ha tomado "siendo consecuentes con todo lo que puede implicar" y, por eso, "sin renunciar a diálogos y acuerdos puntuales siempre que el fin sea el buen desarrollo del municipio y de sus habitantes".

Además de ser la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Fabero, Sasquia Julio Granda se ocupaba de las áreas de Cultura y Educación, que ahora tendrán que ser reasignadas. De momento -asegura la alcaldesa- el trabajo se repartirá entre los cinco concejales de IPF. María Paz Martínez explica que ayer mantuvieron una reunión con la propia edil y con los órganos de IU en la que se les informó del paso que la formación iba a dar. Dice estar "sorprendida" por los argumentos y quiere agradecer la labor desempeñada por Sasquia Julio durante los dos últimos años.

A partir de ahora, Martínez asegura que "trabajo, trabajo y más trabajo" por los vecinos de Fabero. Gobernarán en minoría como lo hicieron el primer año de la presente legislatura, confiando en la palabra de IU de estar abierta a acuerdos puntuales. La regidora recuerda que el presupuesto de este año está aprobado y eso genera tranquilidad en lo que a gestión municipal se refiere. "Las cuestiones más complicadas se pueden resolver entre todos, con diálogo", consideró María Paz Martínez, reconociendo que la salida de Julio Granda del gobierno local se produce en un momento que "quizás no sea el más adecuado".