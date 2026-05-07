Los carteros protestan en Bembibre por los problemas de falta de personal

Publicado por Redacción Bembibre Creado: Actualizado:

Los carteros del Bierzo ya no aguantan más y han decidido salir a las calles de Bembibre para dejar patente su malestar por la falta de personal y la consiguiente carga de trabajo, que ocasiona problemas a la población a la hora de recibir un paquete, una citaci´çon importante u otro tipo de comuniación postal. En un momento en el que se habla mucho del apoyo a los pueblos, el cartero es fundamental y así quedó de manifiesto en la concentración de una veintena de carteros de la comarca del Bierzo, que esperan una reacción de la Administración central para poner de una vez por todas solución.

Los carteros se concentraban este jueves ante las oficinas de Correos en la capitalidad edl Bierzo Alto, en lac alle Río Boeza de Bembibre. Allí hicieron sonar los silbatos y desplegaron varias pancartas con lemas sobre su problemática. Aseguran los carteros bercianos que, debido a que hay carencias de personal, cada vez tienen que atender a más poblaciones y eso ocasiona que el reparto de todo lo que mueve este servicio estatal cuenta con retrasos considerables. Se da la circunstancia que hasta los propios carteros han tenido que soportar quejas de receptores de citaciones importantes que han perdido cita, y no precisamente por culta de ellos, que hacen lo que pueden en los trabajos de reparto.

«No somos robots, ni superhéroes. Somos carteros», «Contra el apagón postal, por la viabilidad de Correos», «La sobrecarga también es riesgo laboral», fueron algunas de las frases que desplegaron los carteros en las calles de Bembibre.

La delegada sindical de Comisiones Obreras, Humildad Rey, puso de manifiesto que la situación puede empeorar aún más de cara al próximo verano, por lo que reclaman una actuación urgente para evitar más problemas.

La movilización, impulsada por el Sindicato Libre, que se repetirá cada jueves de mayo hasta que la empresa adopte medidas