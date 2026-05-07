La Uned celebra las jornadas de minería aurífera romana

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Los días 8, 9 y 10 de mayo la Uned de Ponferrada celebra las VI Jornadas de campo de minería aurífera romana en El Bierzo y Maragatería con el objetivo de continuar divulgando el papel desempeñado por los recursos auríferos del Noroeste Ibérico en la expansión del Imperio Romano al inicio de nuestra era y disfrutar del patrimonio, tanto desde una perspectiva natural como histórica.

En esta sexta edición de las Jornadas de Campo se visitarán, como en anteriores ediciones, Las Médulas, ahora parcialmente arrasadas por el incendio de agosto de 2025. Sobre el terreno se podrá evaluar tanto los daños como la evolución de la recuperación del entorno y ver estructuras que se encontraban ocultas por la vegetación.

Al día siguiente se saldrá por primera vez fuera del Bierzo y Cabrera para acercarse a la falda del Teleno, en las riberas del río Duerna, donde se apreciará la magnitud de estas ingentes explotaciones y se disfrutará de unos entrañables momentos buscando con la batea pepitas de oro. Finalmente, el tercer día volverán a la Maragatería para visitar dos enclaves clásicos en la minería aurífera romana de León: La Fucarona y la Cabuercona. Las Jornadas están organizadas por el Grupo de Patrimonio Minero del Noroeste Ibérico de la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local de la Uned y cuentan con la colaboración de la Sociedad Española de Defensa del Patrimonio Geológico y Minero. Están abiertas a todo el público y tienen un precio de inscripción de 100 € que incluye desplazamientos desde Ponferrada en autobús, recorridos guiados por las tres rutas de la mano de Roberto Matías, comidas y seguro.