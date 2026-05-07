El Munic de Carracedelo se centra en la literatura gótica

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Munic de Carracedelo sigue adelante con su programación y en esta ocasión se adentra en el terreno de «lo sublime, lo extraño y lo inquietante». Se trata del Festival de la Literatura Gótica, que pretende ser una invitación a «explorar aquellos rincones de la imaginación donde la luz se vuelve difusa y la narrativa cobra una atmósfera única». Más que una serie de lecturas, este festival es una experiencia sensorial y crítica para recuperar las voces que, desde los clásicos hasta las propuestas contemporáneas, han definido el género del misterio y la inquietud, indican sus mentores.

Este festival está pensado para curiosos, lectores voraces y cualquier persona dispuesta a dejarse cautivar por la belleza de lo oculto. A través de debates, lecturas compartidas y actividades creativas, buscaremos desvelar por qué, siglos después, la literatura gótica sigue teniendo un poder magnético sobre nosotros. El sábado 9 a las 11.00 horas será la apertura del Festival. con intervención artística: «Árbol de los escalofríos».