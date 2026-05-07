Nuevo libro de David Zamorano López sobre «Puentes y pasos sobre el río Sil»

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

David Zamorano López presentaba este jueves su libro «Puentes y pasos sobre el río Sil» en la Casa de la Cultura de Ponferrada. Con la presencia del alcalde Marco Morala, el presidente presidente de la Diputación, Gerarado Álvarez Courel, y el director de los museos de Ponferrada, Javier García Bueso, este trabajo ofrece un recorrido visual y documental por los puentes y pasos que atraviesan el río Sil a lo largo de las comarcas de Babia, Laciana, El Bierzo, Valdeorras, Quiroga y la Ribera Sacra. Es con una cuidada selección de imágenes y una mirada cercana vinbculada al río.