Varios detenidos de una misma familia en una operación antidroga en Ponferrada
La intervención causó gran sobresalto en el barrio de Flores del Sil por el número de agentes de la Policía Nacional y el uniforme de intervenciones especiales
Un amplio operativo del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Ponferrada en el barrio de Flores del Sil terminó, esta mañana, con la detención de varias personas, todas pertenecientes a un mismo núcleo familiar. Una operación antidrogra —según han avanzado fuentes oficiales- de la que se desconocen más detalles y que causó gran revuelo y sobresalto entre los vecinos y viandantes de la avenida de La Cemba de la capital berciana por lo llamativo de la intervención, ya que la decena de agentes desplegados estaban vestidos con pasamontañas, chalecos, cascos y armados, según informa la agencia Ical.
La actuación policial se desenvolvió en un edificio de viviendas ubicado a la altura del número 41 de la citada avenida, del que los policías salieron con varias cajas después del pertinente registro. Según la información ofrecida por Radio Bierzo, los agentes encontraron e incautaron cocaína, útiles para la preparación de la droga y hasta diez mil euros de dinero en efectivo, así como varios vehículos. Mientras los efectivos destinados al registro permanecían dentro de inmueble, varios furgones y patrullas policiales custodiaron la entrada.
De momento, la información relativa a este caso es muy limitada y se desconoce si los detenidos han pasado ya a disposición judicial, habiéndose decretado el secreto de las actuaciones.