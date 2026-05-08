Varios detenidos de una misma familia en una operación antidroga en Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Un amplio operativo del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Ponferrada en el barrio de Flores del Sil terminó, esta mañana, con la detención de varias personas, todas pertenecientes a un mismo núcleo familiar. Una operación antidrogra —según han avanzado fuentes oficiales- de la que se desconocen más detalles y que causó gran revuelo y sobresalto entre los vecinos y viandantes de la avenida de La Cemba de la capital berciana por lo llamativo de la intervención, ya que la decena de agentes desplegados estaban vestidos con pasamontañas, chalecos, cascos y armados, según informa la agencia Ical.

La actuación policial se desenvolvió en un edificio de viviendas ubicado a la altura del número 41 de la citada avenida, del que los policías salieron con varias cajas después del pertinente registro. Según la información ofrecida por Radio Bierzo, los agentes encontraron e incautaron cocaína, útiles para la preparación de la droga y hasta diez mil euros de dinero en efectivo, así como varios vehículos. Mientras los efectivos destinados al registro permanecían dentro de inmueble, varios furgones y patrullas policiales custodiaron la entrada.

De momento, la información relativa a este caso es muy limitada y se desconoce si los detenidos han pasado ya a disposición judicial, habiéndose decretado el secreto de las actuaciones.