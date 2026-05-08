Ponferrada redobla esfuerzos para lograr contratistas de obra municipal

No es un asunto que preocupe de manera extrema, pero sí se constata que el Ayuntamiento de Ponferrada, como otros muchos de la comarca del Bierzo, están teniendo problemas para encontrar contratistas que quieran o puedan hacer frente a los proyectos de licitación pública que salen a lo largo del año. Según confirmaba este viernes el concejal delegado de las áreas de Hacienda, Régimen Interior y Contratación de la capital berciana, Luis Antonio Moreno, tan sólo en lo que va de año son más de una decena de contratos públicos que fueron sacados a licitación y que no encontraron a la primera empresa contratista para poder realizarlos.

Se trata de contratos de mantenimiento de servicios, obra en general municipal como asfaltado o nueva construcción, junto con servicios varios. Es conocido que recientemente salió a contratación la construcción de aceras en calles de Ponferrada por un importe de 90.000 euros y el asunto se vio frenado porque no se presentó ni una empresa para ejecutarlo.

Las causas de esta situación son varias, diversas y a la vez confluyen casi todas en lo mismo: Los costes de producción se han incrementado y, a veces, los precios de la licitación de obra pública municipal, no le compensan al construcctor o posible adjudicatario dado que los márgenes de beneficios, unido a toda la burocracia y presión fiscal, son muy bajos o ajustados.

Cuenta Luis Antonio Moreno, que es el responsable de las contrataciones del Ayuntamiento de Ponferrada, que este problema se ha notado especialmente en los dos últimos años. «Se han incrementado los costes de los materiales, hay falta de personal y la construcción ya no es tan rentable como era en aquellos años de bonanza», manifestaba el edil ponferradino. Un dato esclarecedor de la situación es que cada vez hay menos empresas constructoras ya no sólo en Ponferrada, sino en toda la comarca del Bierzo. «En Ponferrada, las empresas de aquí que necesitamos para los proyectos de construcción que tenemos ahora se cuentan con los dedos de una mano: Antes esa cifra era impensable y ahora trabajamos con ella, con lo que tenemos», explicaba el concejal. Es cierto que el proceso de licitación de obras es público y se pueden presentar de toda España, pero la realidad es que no vienen empresas tampoco de fuera a cubrir las necesidades de obra municipal de aquí. También con la privada. No hay mano de obra especializada y las empresas del sector se enfrentan a serias dificultades para encontrar empleados.

«Hay que hacer magia para encontrar empresas que cubran algunas licitaciones de obras», dice el edil de contratos, Luis Moreno