El Consejo pide ayuda a personas de más de 90 años

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Consejo Comarcal del Bierzo, a través de su proyecto «Territorio Azul», busca personas mayores de 90 años, especialmente aquellas que sean centenarias y residan en sus propios domicilios, con el objetivo de estudiar las razones de su longevidad. Una vez que se cuente con este estudio financiado con fondos públicos, será el momento de abordar otra fase sobre las costumbres de vida de estas personas. Dicen los pro,motores de la petición que es recomendable que aquellos que quieran participar en el estudio tengan un buen estado cognitivo que permita la realización de entrevistas.

El objetivo es integrarlas en el estudio sobre longevidad impulsado dentro del proyecto «Bierzo 2030. Territorio Azul», que se desarrolla junto con la Uned. A través de entrevistas, se recopilará información y experiencias vitales para analizar los factores asociados a la longevidad en la comarca.

Tras las entrevistas, y entre todas las personas participantes, se seleccionarán cuatro historias de vida para llevar a cabo un trabajo más profundo y participar en un documento audiovisual divulgativo vinculado al proyecto. Las personas interesadas deben ponerse en contacto con el Consejo Comarcal del Bierzo escribiendo un correo electrónico a tusitio@ccbierzo.com o llamando al 987 47 81 45.

La consejera comarcal de Formación, Empleo y Agenda 2030, Laura Fernández, anima a la participación en esta iniciativa de conocer las causas de la longevidad. «Queremos escucharles y conocer las claves que hacen del Bierzo una tierra de larga vida y bienestar», dice Fernández.