Diario de León


Transportes anuncia de nuevo cortes en la A-6 en los túneles del Bierzo Oeste

Será desde el 11 al 20 de mayo

Gráfico de los túneles difundido ayer por el Ministerio.

Gráfico de los túneles difundido ayer por el Ministerio.dl

Publicado por
Redacción
Ponferrada

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Las obras de mejora del firme en varios túneles del puerto de Piedrafita, en la autovía A-6, una actuación que afecta a tramos de las provincias de Lugo y León y que moviliza una inversión total de 24,7 millones de euros, provocará cortes al tráfico a partir del próximo 11 de mayo. Así lo ha anunciado este viernes en nota de prensa de prensa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que ha indicado que entre el 11 y el 20 de mayo se registrarán cortes alternativos de calzada entre los kilómetros 408,5 y 418, que afectarán a ambos sentidos de circulación en distintos tramos y jornadas. En concreto, se producirán cortes en la calzada izquierda en sentido Madrid y en la calzada derecha en sentido A Coruña en los túneles de Villafranca y Trabadelo durante los primeros días de actuación, mientras que en La Escrita las restricciones se concentrarán entre el 18 y el 20 de mayo. Durante el periodo de obras, el tráfico será desviado por la carretera nacional N-6, que estará señalizada para garantizar la seguridad de los conductores y de los equipos de trabajo. En la provincia leonesa, las intervenciones en la A-6 se centran en los túneles de Villafranca, Trabadelo y La Escrita, donde se está llevando a cabo la renovación del firme como parte del proceso de modernización de la infraestructura. Estas actuaciones están cofinanciadas con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que cubren 18,3 millones de euros, mientras que el resto de la inversión se destina a mejoras complementarias, como la actualización de sistemas de ventilación en los túneles. Los trabajos ya llevan tiempo en marcha y con anterioridad también se han puesto en práctica cortes de tráfico en esta zona de túneles.

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