Transportes anuncia de nuevo cortes en la A-6 en los túneles del Bierzo Oeste

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Las obras de mejora del firme en varios túneles del puerto de Piedrafita, en la autovía A-6, una actuación que afecta a tramos de las provincias de Lugo y León y que moviliza una inversión total de 24,7 millones de euros, provocará cortes al tráfico a partir del próximo 11 de mayo. Así lo ha anunciado este viernes en nota de prensa de prensa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que ha indicado que entre el 11 y el 20 de mayo se registrarán cortes alternativos de calzada entre los kilómetros 408,5 y 418, que afectarán a ambos sentidos de circulación en distintos tramos y jornadas. En concreto, se producirán cortes en la calzada izquierda en sentido Madrid y en la calzada derecha en sentido A Coruña en los túneles de Villafranca y Trabadelo durante los primeros días de actuación, mientras que en La Escrita las restricciones se concentrarán entre el 18 y el 20 de mayo. Durante el periodo de obras, el tráfico será desviado por la carretera nacional N-6, que estará señalizada para garantizar la seguridad de los conductores y de los equipos de trabajo. En la provincia leonesa, las intervenciones en la A-6 se centran en los túneles de Villafranca, Trabadelo y La Escrita, donde se está llevando a cabo la renovación del firme como parte del proceso de modernización de la infraestructura. Estas actuaciones están cofinanciadas con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que cubren 18,3 millones de euros, mientras que el resto de la inversión se destina a mejoras complementarias, como la actualización de sistemas de ventilación en los túneles. Los trabajos ya llevan tiempo en marcha y con anterioridad también se han puesto en práctica cortes de tráfico en esta zona de túneles.