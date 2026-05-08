Termina la mejora del parque infantil del Plantío

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El concejal de Medio Ambiente de Ponferrada, Carlos Fernández, anunció la apertura de la zona de juegos infantiles del Parque del Plantío tras la sustitución del suelo y reparación integral. La reparación integral de la zona de juegos infantiles del Parque del Plantío se da por concluida. Carlos Fernández recuerda que «se ha sustituido todo el suelo de caucho, que presentaba muchas deficiencias. Asimismo, se ha llevado a cabo por parte de la brigada de Medio Ambiente una reparación y mantenimiento de los juegos infantiles, especialmente por la seguridad de los niños que día a día disfrutan de este espacio». La brigada de Medio Ambiente, junto con la empresa del contrato de sustitución de los suelos por 128.564 euros, está ya actuando en el Parque del Temple, donde se espera que las obras concluyan en un mes y luego en el Pablo Picasso.