La Junta corta la CL-631 para talar el arbolado peligroso mientras supervisa el proyecto de estudio geológico de los taludes

La Dirección General de Carreteras de la Junta de Castilla y León ya tiene en supervisión el proyecto básico del estudio geológico y geotécnico sobre la estabilidad de los taludes en los 43 kilómetros de la carretera CL-631 entre Toreno y Villablino, encargado después del último desprendimiento de la montaña sobre la vía en Páramo del Sil, el pasado mes de enero. El estudio definirá las actuaciones que serán necesario acometer, por orden de importancia, y expondrá una descripción de las principales características del terreno, el análisis de cada uno de los taludes y las medidas de sostenimiento para el mantenimiento y la estabilidad de los mismos.

«El objetivo de esta actuación es reducir las incidencias en la vía y realizar la limpieza y saneo de las cunetas existentes en el trazado», explica la Dirección General de Carreteras. Con ese mismo objetivo, la Junta de Castilla y León cortará, el lunes, al tráfico la CL-631 a la altura de Cuevas del Sil (Palacios del Sil). Lo hará para realizar trabajos de poda y retirada de arbolado peligroso en los márgenes de la misma, unas labores que se prolongarán durante un período estimado de tres semanas.

Dada la naturaleza de los trabajos y el volumen de la maquinaria necesaria, se establecerá un corte total para tráfico pesado (transporte de mercancías), que no podrá circular por este punto los días laborables entre las 10.00 y las 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. Los turismos y el resto de vehículos ligeros podrán utilizar un desvío señalizado en la travesía de Cuevas del Sil para evitar la zona de los trabajos.

Los desprendimientos en la carretera CL-631 le han costado a la Junta de Castilla y León casi cuatro millones de euros en los dos últimos años. Para estabilizar el talud que se derrumbó en enero en Santa Cruz del Sil, la Administración autonómica destinó 593.000 euros, a los que hay que sumar los 3,2 millones de euros invertidos para resolver gran argayo de 2024, que mantuvo la carretera cortada varios meses.