Diario de León

Camponaraya se mete de lleno en la Feria del Caballo

Las imágenes de la segunda jornada de una cita de influencia nacional en la que participan 70 ejemplares de alto nivel

Uno de los participantes en el concurso de Camponaraya.

Uno de los participantes en el concurso de Camponaraya.ANA F. BARREDO

Publicado por
Redacción
Ponferrada

Creado:

Actualizado:

Camponaraya celebra la segunda jornada de su Feria del Caballo de Pura Raza Española en un recinto ferial mejorado en el que han continuado las pruebas del concurso morfológico que puntúa para el mundial y donde también ha habido exhibición de saltos y sevillanas. El día de mayor peso será mañana, con la entrega de los premios a los mejores ejemplares y ganaderías y con el gran espectáculo ecuestre del reconocido jinete Carmelo Cuevas.

La Feria del Caballo de Camponaraya en imágenes.

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