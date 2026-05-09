Camponaraya se mete de lleno en la Feria del Caballo

Camponaraya celebra la segunda jornada de su Feria del Caballo de Pura Raza Española en un recinto ferial mejorado en el que han continuado las pruebas del concurso morfológico que puntúa para el mundial y donde también ha habido exhibición de saltos y sevillanas. El día de mayor peso será mañana, con la entrega de los premios a los mejores ejemplares y ganaderías y con el gran espectáculo ecuestre del reconocido jinete Carmelo Cuevas.

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