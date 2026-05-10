La cubierta del patio del colegio de Flores se licitará en breve
El alcalde asegura que los trámites previos para poder ejecutar esta obra tan demanda ya están concluidos y que se ha reforzado el presupuesto
El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, asistió a la procesión del día grande de las fiestas de Flores del Sil y, además de subrayar las últimas actuaciones en materia de infraestructuras realizadas en el barrio, adelantó que ya se ha adjudicado la urbanización del entronque entre las calles San Antonio y Badajoz, con un presupuesto de 74.000 euros; y que la reclamada cubierta del patio del colegio de Flores del Sil saldrá a licitación en un plazo corto de tiempo, dado que todos los trámites necesarios ya han concluido, según ha podido saber —dijo- en conversaciones directas con la Dirección Provincial de Educación.
Morala, que no ha querido dar fechas concretas, también aseguró que el presupuesto para este proyecto se ha incrementado.