La cubierta del patio del colegio de Flores se licitará en breve

Publicado por M. Macías Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, asistió a la procesión del día grande de las fiestas de Flores del Sil y, además de subrayar las últimas actuaciones en materia de infraestructuras realizadas en el barrio, adelantó que ya se ha adjudicado la urbanización del entronque entre las calles San Antonio y Badajoz, con un presupuesto de 74.000 euros; y que la reclamada cubierta del patio del colegio de Flores del Sil saldrá a licitación en un plazo corto de tiempo, dado que todos los trámites necesarios ya han concluido, según ha podido saber —dijo- en conversaciones directas con la Dirección Provincial de Educación.

Morala, que no ha querido dar fechas concretas, también aseguró que el presupuesto para este proyecto se ha incrementado.