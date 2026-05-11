Herida una conductora de 70 años tras chocar contra un muro en Ponferrada

Publicado por EFE Ponferrada Creado: Actualizado:

Una mujer de unos 70 años ha resultado herida este martes por la mañana tras sufrir una salida de vía con el vehículo que conducía en Ponferrada (León=) y chocar contra un muro en la calle Matías Balsera.

La conductora permanecía consciente aunque presentaba diversas heridas, principalmente en las manos, por lo que fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, la Policía Municipal y miembros de Emergencias Sanitarias, que atendieron a la mujer, han informado fuentes del servicio Emergencias 1-1-2.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias que provocaron el accidente.