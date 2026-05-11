Ponferrada adjudica el contrato para reabrir la cafetería del centro de día de Flores

Publicado por M. C. Canedo Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada adjudica el contrato para reabrir la cafetería del centro de día de mayores del barrio de Flores del Sil, lo que ayudará a recuperar la actividad en ese espacio.

El contrato se encarga a la empresa PAC Gestión Sociocultural y Turística, por un importe de 67.600 euros y con un año de duración, prorrogable un año más según confirmó el alcalde, Marco Morala. Se trata de una compañía de profesionales dedicados a la creación de eventos y actividades de turismo, ocio y tiempo libre, con experiencia en actividades extraescolares. Ahora, pone en marcha una nueva actividad. La mesa de contratación calificó como «adecuada» su oferta de horario, pinchos y tapas, además de la inclusión de productos de proximidad.

El alcalde participaba, ayer, en la presentación de un nuevo número de la revista Voces de Vida, del área de Mayores del Ayuntamiento.

La revista incluye los testimonios de 30 de los 46 usuarios que, actualmente, atiende «Proyecto Faro», de lucha contra la soledad no deseada. En esta ocasión, a través de las canciones que marcaron su vida. En su presentación, el educador social, Abraham González, destacaba el trabajo que se está realizando a través del Proyecto Faro. «No solo se habla de música, son biografías y etapas vitales. Nos trasladan una memoria compartida porque este proyecto no se entiende sin los propios usuarios» explicó González.

Y el alcalde, Marco Morala, anunciaba la intención de seguir ampliando este proyecto Faro para llegar a más usuarios. «Son 46 personas pero hay muchas más y, desde el ayuntamiento, debemos seguir trabajando para que nadie se quede atrás. Se han dado pasos muy importantes pero no son suficientes» aseguró Morala.

Además, desde el Ayuntamiento de Ponferrada también se aspira unir a más comercios y negocios locales a esta iniciativa, que sirven de centinelas para ayudar a las personas que se encuentran solas.