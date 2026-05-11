España y Portugal crean una alianza para hacer de la cultura un motor de desarrollo económico

El Centro Asociado de la Uned de Ponferrada ha acogido, este lunes, la presentación del proyecto «Cultura Fronteriza — Agenda Cultural Común España y Portugal», una iniciativa financiada con fondos europeos y pilotada desde la capital berciana, con los Ministerios de Cultura de los dos países como socios de raíz, que pretende fortalecer la cooperación cultural, promoviendo el intercambio artístico, la valoración del patrimonio y la revitalización socioeconómica de las regiones transfronterizas del área conocida como La Raya. El objetivo es convertir la cultura en una herramienta de dinamización y hacer frente al reto demográfico que enfrentan los territorios comprendidos en esa franja de más de 1.200 kilómetros que funde España y Portugal de norte a sur.

Este proyecto surge como respuesta a diversos problemas comunes, como son la despoblación y el declive demográfico, el escaso grado de digitalización y accesibilidad cultural, la falta de un ecosistema de apoyo al sector de la cultura y la necesidad de fortalecer la cooperación en esta materia. Propone una serie de actuaciones que posibiliten una transformación de la frontera ibérica en «un territorio dinámico, innovador e integrado culturalmente» a través de acciones promocionales, eventos híbridos (presenciales y en línea) o la creación de una plataforma digital que «permitirá la gestión integrada de una agenda cultural, la geolocalización de eventos, la promoción de artistas y el intercambio de contenido digital basado en tecnologías semánticas e inteligencia artificial».

El presupuesto de este proyecto que pilota la Uned en Ponferrada supera los 1,8 millones de euros y estará vigente hasta diciembre de 2028. Cohesión territorial, inclusión social y sostenibilidad cultural son los retos y la manera de conseguirlos que se plantea es a través de «diálogo cultural y el intercambio artístico, la accesibilidad y preservación de patrimonio y la organización de eventos estratégicos».

Para abordar la desplobación y afrontar el reto demográfico en la frontera entre España y Portugal, esta iniciativa plantea la promoción de la cultura como motor de desarrollo —atrayendo visitantes y artistas y ofreciendo nuevas oportunidades de internacionalización, entre otros-, el fomento del asentamiento de jóvenes, con la creación de eventos y oportunidades profesionales en el sector cultural; y el fortalecimiento de la cooperación, «facilitando la circulación de artistas, obras e iniciativas culturales» entre ambos márgenes de la frontera. Entre los logros a alcanzar está también la profesionalización de las actividades culturales mediante la formación de agentes culturales

El rector de la Uned, Ricardo Mairal; el director del centro asociado de Ponferrada, Jorge Vega; el subdirector adjunto de Relaciones Internacionales y Unión Europea del Ministerio de Cultura de España, Ignacio Blanco; y el director de Servicios de Estrategia, Planificación y Evaluación Cultural de la Oficina de Estrategia, Planificación y Evaluación Cultural del Ministério da Cultura de Portugal, Joaquim Jorge; fueron los encargados de presentar ‘Cultura Fronteriza’.

La Raya —el margen territorial de actuación de este proyecto— incluye las provincias españolas de Pontevedra, Orense, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz y Huelva. En la vertiente lusa están Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja y Faro.

Dinamizar el territorio a través de la cultura para hacer frente al reto demográfico. Este es el resumen del proyecto y la Uned de Ponferrada el origen de los medios para conseguir el fin.