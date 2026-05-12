Javier Salgado: «Falta un poco la ayuda de la Junta que termine el operativo de fuegos»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Tras tres años al frente de la alcaldía de Vega de Espinareda, Javier Salgado participa en el programa La Tertulia de La 8 Bierzo, presentado por el jefe de informativos Manuel Domínguez, para hacer un repaso de los proyectos y de la situación del municipio berciano. Un espacio de debate que cuenta con la participación de la redactora de Diario de León en el Bierzo, María Carro, y del director de La 8 Bierzo, Germán Gavela.

Incendios

De cara al verano. «Nos da un poco de miedo la llegada del verano. Sí que hemos tenido cinco conatos en este inicio de la primavera y ha habido un poco de todo: alguna negligencia de algún agricultor quemando rastrojos, pero en los últimos, que han sido en horario nocturno, y sobre todo en el último, entre Berlanga y Vega, sí que puede haber la mano de un pirómano detrás. Se está investigando». «Estamos intentando desbrozar todos los pueblos con nuestras brigadas y hacer las zanjas perimetrales, pero al final tenemos mucho terreno forestal y nosotros solos no podemos llegar. Creo que las administraciones superiores tienen que echarnos una mano firme en este sentido y que la prevención sea lo más alta posible para que pasemos un verano tranquilos». «Las brigadas del Montel de Diputación han empezado dos meses antes su labor, a mediados de marzo trabajan en el terrreno, pero la Junta nos falta un poquito esa ayuda y que acabe de montar ese operativo preventivo» y recordó la partida de dos millones de euros con fondos europeos para la institución provincial para la compra de maquinaria un «regalo un poco envenenado» porque hace falta personal y transporte.

Nueva ordenanza

Prevención. «Se ha aprobado una nueva ordenanza de desbroce de fincas urbanas, con sanciones para toda aquella persona que no cumpla antes del 1 de julio». «Aunque llegaremos tarde porque las sanciones se dilatan en el tiempo, la idea es que llegue a buen puerto. Al final, cuando le tocas el bolsillo a la gente, se activa un poco más, y para ser justos, también es una cuestión de responsabilidad».

Balance

Al finalizar el mandato. «Se me ha pasado bastante rápido; tenemos muchas cosas que hacer y, cuando uno está entretenido, el tiempo pasa rápido». «Llevaba muchos años con él en el equipo —en referencia al anterior alcalde, Santiago Rodríguez—. Ahora el equipo es nuevo, muy joven, con muchas ganas, y siempre la gente joven te impulsa a mejorar».

Proyectos

cRutas de BTT. «Hay que buscar salidas y ayudas. El proyecto es una subvención del Reto Demográfico que se pidió con Sancedo, con un gran trabajo del alcalde. Una parte está en construcción y otra en licitación, que se sacará estos días para crear rutas BTT. El nuevo proyecto que hemos solicitado para 2026 también incluye al municipio de Arganza para unir esas rutas". «También hemos querido crear una escuela de BTT, un centro que no solo diseñe y gestione las rutas, sino que forme a personas en la creación de pistas, además de ofrecer cursos especializados.»

Monasterio de San andrés

Situación. «Hemos presentado solicitud a todas las subvenciones posibles y vamos a intentar acceder a los fondos turísticos de la Junta de Castilla y León». «Estamos hablando de una inversión de 1,6 millones de euros, de los que aún queda por ejecutar la mitad. La parte exterior está completamente terminada y, en el interior, las preinstalaciones también están finalizadas. Vamos a seguir intentándolo, pero es difícil porque afrontarlo con fondos propios es imposible». «Queremos acabarlo porque va a ser un edificio emblemático para Vega de Espinareda».

Turismo

Un gran activo en el municipio. «Estamos creciendo en viviendas de uso turístico, ya que son mucho más fáciles de conseguir que las casas rurales, que exigen muchos más requisitos». «Ahora mismo tenemos diez o doce viviendas de uso turístico en Vega de Espinareda, lo que al final es positivo para el turismo, pero negativo para asentar población». «Estamos pidiendo a la gente que tiene viviendas vacías que las ponga en el mercado para dar una oportunidad a toda esa gente joven».

Vivienda pública

Demanda. «Mucha gente nos ha preguntado a raíz de ver viviendas en otros sitios». «Hemos tenido unas conversaciones con la Junta para ver cuáles son los requisitos para realizar vivienda pública y nos han dicho que lo primero es el registro de demandantes», indica, y explica que no solo es para personas empadronadas en el municipio. En función de las solicitudes, se realizaría un 50% de viviendas. «Al final, la gente joven quiere más calidad de vida, y eso es lo que intentamos: que tengamos todos los servicios, porque si no tienes una guardería, un médico o un colegio, la gente solo va los fines de semana». A ello añade la propuesta cultural y deportiva que se hace desde el Ayuntamiento.