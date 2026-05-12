La Once reparte su mayor premio en Ponferrada con el Sueldazo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Cupón de la Once ha dejado en Ponferrada (León) 1.500.000 euros de su premio mayor. El vendedor de la Once Carlos Escudero Ferredula es quien ha dado la suerte a Ponferrada.

Un total de 1.500.000 euros al vender el boleto número 32927 serie 042 del sorteo del 9 de mayo a través de su Terminal Punto de Venta (TPV).

El comprador de este cupón del sorteo “Sueldazo Fin de Semana”, por 2 euros ha obtenido un premio de 300.000 € al contado más 5.000 € al mes durante 20 años (Total 1.500.000 €).

El Sueldazo Fin de semana de la Once, como las demás loterías responsables de la Organización, se pueden adquirir en la red de más de 20.000 vendedores y vendedoras (800 de ellos reparten ilusiones en Castilla y León), también a través de www.juegosonce.es. y en establecimientos autorizados.