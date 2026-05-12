La Once reparte su mayor premio en Ponferrada con el Sueldazo
El Cupón de la Once ha dejado en Ponferrada (León) 1.500.000 euros de su premio mayor. El vendedor de la Once Carlos Escudero Ferredula es quien ha dado la suerte a Ponferrada.
Un total de 1.500.000 euros al vender el boleto número 32927 serie 042 del sorteo del 9 de mayo a través de su Terminal Punto de Venta (TPV).
El comprador de este cupón del sorteo “Sueldazo Fin de Semana”, por 2 euros ha obtenido un premio de 300.000 € al contado más 5.000 € al mes durante 20 años (Total 1.500.000 €).
El Sueldazo Fin de semana de la Once, como las demás loterías responsables de la Organización, se pueden adquirir en la red de más de 20.000 vendedores y vendedoras (800 de ellos reparten ilusiones en Castilla y León), también a través de www.juegosonce.es. y en establecimientos autorizados.