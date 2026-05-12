La revolución tecnológica de la Uned cumple 20 años

Morala, Mairal, Vega y la rectora de la ULE en el acto celebrado esta tarde.l. de la mata

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Uned de Ponferrada celebró esta tarde el XX aniversario de su Centro Tecnológico Intecca, con un reconocimiento a su rector, Ricardo Mairal, quien destacó el honor que supone ser rector y la trayectoria de la UNED de Ponferrada, con la tecnología como factor de innovación y de transferencia del conocimiento, además de «llevar la investigación como respuesta a las demandas de la sociedad». «Es un gran ejemplo de tecnología y, hace 20 años, supuso un salto cualitativo en cuanto al papel de la tecnología. Hoy camina con paso firme, expandiendo los límites del conocimiento», señaló. En este sentido, el rector precisó que la IA (Inteligencia Artificial) tiene que «ser nuestro mejor aliado para dibujar escenarios docentes innovadores».

El acto se celebró en el salón de actos de la UnedL. DE LA MATA

Courel saluda Mairal en la UnedL. DE LA MATA

Ricardo Mairal también aprovechó la ocasión para recordar que, en los cuatro centros tecnológicos —siendo el de Ponferrada uno de ellos—, la Uned ha desarrollado su propia tecnología para el sistema semipresencial, una de las señas de identidad de la institución. Y es que este proyecto celebra dos décadas convertido en uno de los grandes motores tecnológicos.

También el alcalde, Marco Morala, ensalzó la figura de Mairal y felicitó al alumnado que ha finalizado sus estudios. «No puedo dejar de agradecer el compromiso y la apuesta decidida y firme por este centro asociado por parte de Mairal», resaltó el regidor.

«Una labor que ha situado a Ponferrada en el centro de España y de la UNED. Él y su equipo han logrado que esta universidad a distancia llegue donde otras universidades no pueden hacerlo», añadió.

El acto también contó la presencia del presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel; del director del centro, Jorge Vega; del subdelegado del Gobierno en León; y del presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, la rectora de la Universidad de León, entre otras autoridades.