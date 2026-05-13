Moteros se solidarizan con los niños de Bolivia

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Trece motoristas participaron en una concentración solidaria que se desarrolló en el casco histórico de Ponferrada con el propósito de apoyar a niños con discapacidad en Bolivia. La iniciativa, impulsada por el músico Jesús Antonio Fernández, pretende reunir material escolar y sanitario, ropa, enseres básicos y aportaciones económicas.

La recaudación estará destinada a la creación de un centro de formación laboral en Vallegrande, pensado como un espacio temporal donde los menores puedan adquirir herramientas y conocimientos prácticos, manteniendo al mismo tiempo el acompañamiento de sus familias. Además, el proyecto contempla la organización de talleres de sensibilización y prevención del suicidio infantil y juvenil en centros educativos de Vallegrande, Santa Cruz y La Paz. Tamién se desarrollará una ruta por distintas localidades.