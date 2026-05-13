Una mujer de 70 años resulta herida tras empotrar su coche contra una vivienda en Ponferrada

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un aparatoso accidente de tráfico ha sobresaltado a los vecinos del barrio de Compostilla, en Ponferrada, durante la mañana de este miércoles. Pasadas las diez y media, concretamente a las 10:37 horas, el centro de emergencias recibió una llamada de alerta informando sobre un turismo que se había salido de la vía en la Avenida de Asturias, terminando su trayectoria tras colisionar contra una vivienda situada a la altura del número 169.

La ocupante del vehículo, una mujer de aproximadamente 70 años, logró salir del habitáculo por su propio pie tras el impacto. Según la información facilitada por los servicios de emergencia, la conductora se encontraba consciente en todo momento, aunque presentaba diversos dolores de carácter físico derivados del choque, lo que hizo necesaria la intervención inmediata de los facultativos sanitarios.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Policía Local de Ponferrada para regular el tráfico y realizar el atestado correspondiente. Por su parte, el servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) movilizó una UVI móvil para atender a la mujer en el punto del accidente. Tras una primera valoración médica en la zona, se procedió a estabilizar a la herida para determinar el alcance de sus lesiones y decidir su posible traslado al hospital.