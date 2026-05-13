La Feria del Vino de Cacabelos reúne a 27 bodegas de la DO Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Cacabelos acogerá, del 22 al 24 de este mes, una nueva edición de la Feria del Vino de la Denominación de Origen Bierzo, consolidada ya como una de las grandes citas agroalimentarias y festivas de la provincia de León y como un referente para la promoción del sector vitivinícola berciano. Será, como es tradición, en la plaza Mayor y contará con la participación de 27 bodegas, que es la cifra más alta de las registradas hasta el momento. Esta respuesta refleja «el fuerte compromiso del sector con la marca DO Bierzo y con este escaparate de promoción», aseguró la alcaldesa de Cacabelos, Irene González, durante la presentación oficial del evento, que tuvo lugar ayer en la sede de la Diputación de León. Un acto en el que también participaron el presidente provincial, Gerardo Álvarez Courel; y el presidente de la DO Bierzo, Adelino Pérez.

El programa incluirá actividades profesionales, catas, concursos, actuaciones musicales y propuestas gastronómicas. Entre ellas, destaca la celebración de un «speed tasting» profesional dirigido al sector hostelero y distribuidores, catas especializadas, la entrega de los premios El Maestro y la actuación de las bandas que protagonizarán la final de la convocatoria Talento DO Bierzo, cuyos vencedores participarán el Festival Planeta Sound. Como novedad, la jornada del domingo se desarrollará de manera continua desde las 12.30 hasta las 18.00 horas, con actividades gastronómicas, showcooking, degustaciones y música en directo.

La feria «no es solo un evento festivo, sino una apuesta decidida por impulsar una de las mayores joyas agroalimentarias de la provincia», dijo también González, subrayando el reconocimiento internacional de los vinos de Bierzo gracias a las variedades autóctonas Mencía y Godello y defendiendo el compromiso institucional con «los agricultores, viticultores y bodegueros que sostienen buena parte de la economía local». La regidora cacabelense también señaló que su municipio «está situado en pleno corazón del Bierzo» y es sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, «lo que lo convierte en un escenario natural y administrativo para celebrar esta feria».

Por su parte, Álvarez Courel destacó «el papel estratégico de la viticultura en el medio rural, como «uno de los pilares de nuestra economía» y «una herramienta fundamental en la lucha contra la despoblación», además de generar sinergias con sectores como la gastronomía y el turismo. Y el presidente de la Denominación de Origen Bierzo, Adelino Pérez, señaló que la feria es una celebración «de homenaje al vino, a la tierra, a las cosas artesanales bien hechas, como se están haciendo en el Bierzo y se ve reflejado en todos los reconocimientos a nivel internacional» e invitó a asistir «a todos los leoneses y a toda Castilla y León".