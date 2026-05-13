Bembibre recibe 200.000 euros del Miteco para el proyecto de rehabilitación de la Casa Villarejo

Bembibre recibirá 200.000 euros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para completar la rehabilitación del edificio de la histórica Casa Villarejo. La resolución definitiva de la concesión de una subvención destinada a la financiación de proyectos para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación ya ha sido oficializada y, con la garantía de disponer de fondos, el Ayuntamiento convertirá en un centro de exposiciones artísticas y eventos sociales y culturales este emblemático edificio de arquitectura modernista construido en 1896 y ubicado en el corazón de la capital del Bierzo Alto.

La actuación proyectada para recuperar y dotar de contenido la Casa Villarejo pretende garantizar la estabilidad de su estructura, mejorar su comportamiento frente a la humedad y la eficiencia de su envolvente y adecuarlo al uso público al que será destinado. Una intervención que se alinea de manera directa con los objetivos de la convocatoria del Miteco en materia de cultura, ocio y deporte, al promover la creación cultural y ampliar la oferta de ocio; y también en lo referido a la puesta en valor del patrimonio local, ya que se centra en la rehabilitación y adaptación de un inmueble de valor patrimonial para un uso cultural.

La rehabilitación, conservación, mantenimiento y puesta en valor de este edificio, que dejó de tener actividad en 2025 tras el cierre de la Ferretería Villarejo, pasa por tres intervenciones diferenciadas y bien definidas. Por un lado, se llevarán a cabo los trabajos de consolidación, ya que «la estructura presenta varios puntos de deterioro evidente, además de ser antigua y no estar calculada para las cargas del nuevo uso y garantizar la seguridad», explicaron fuentes del Ayuntamiento de Bembibre. Esta será «la primera y más importante obra a acometer», apuntan las mismas fuentes.

La siguiente fase será de acondicionamiento, con el objetivo de convertir la planta baja en un espacio completamente diáfano, tal y como están ya la planta primera y segunda del inmueble, para la realización de exposiciones artísticas y actos culturales, por lo que se proyecta la demolición de la tabiquería existente en dicha planta.

Por último y con el fin de mejorar el comportamiento del edificio frente a agentes externos y reducir patologías existentes, el proyecto de intervención contempla la impermeabilización de las cubiertas y de los paramentos expuestos para evitar filtraciones y humedades, la renovación de las carpinterías exteriores, mejorando la estanqueidad, el aislamiento térmico y acústico y la eficiencia energética, y siempre respetando la imagen arquitectónica del inmueble.

«Estas medidas contribuirán a la conservación del patrimonio edificado, a la reducción de costes de mantenimiento y a la mejora del confort interior para los usuarios», asegura el equipo de gobierno, que también explica que, de manera paralela a la obra civil, se adquirirá el mobiliario para poder completar la oferta de servicios del edificio.

La recuperación de la Casa Villarejo de Bembibre —adquirida por el Ayuntamiento en 2015 para preservar el patrimonio arquitectónico— comenzó hace ya una década con intervenciones puntuales con cargo a planes provinciales de la Diputación de León y los programas mixtos de Formación y Empleo. La más visible fue el arreglo de la fachada, en 2018. Ahora, la subvención del Miteco permite dar un paso de gigante en la ejecución del proyecto global y esos 200.000 euros ya aprobados se suman otros 200.000 euros que el propio equipo de gobierno incluyó en el presupuesto municipal de este año para «finalizar todas las obras necesarias en este emblemático edificio».