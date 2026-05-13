El Hospital El Bierzo celebra el Día del Niño Hospitalizado

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El servicio de Pediatría del Hospital El Bierzo se ha sumado, este miércoles, a la celebración del Día del Niño Hospitalizado para «reconocer la valentía de los menores ingresados, agradecer la implicación de sus familias y poner en valor el trabajo de los profesionales sanitarios que les atienden». Lo hizo repartiendo cuentos y libros para colorear a fin de «hacer más llevadera su estancia en el centro». Además, los niños han expresado por escrito qué significa para ellos estar hospitalizados, ofreciendo así un espacio para compartir sus experiencias y sentimientos durante el ingreso.