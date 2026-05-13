Promueven la recuperación la ruta de las minas de Valcabado en La Tebaida Berciana

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El Centro de Desarrollo Rural (CDR) AFA Bierzo, con el respaldo de Coceder, pilota un proyecto de restauración y puesta en valor de la denominada ‘Ruta de las Minas de Valcabado’, en Valdefrancos, dentro de la Tebaida Berciana. Una iniciativa que busca convertir este enclave en un recurso cultural, turístico y patrimonial, responde a una antigua aspiración de los vecinos de la localidad y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Ponferrada.

El concejal de Medio Rural, Iván Alonso, estuvo presente en la presentación del proyecto e informó que colaborará en la señalización de esta ruta de unos cinco kilómetros que permitirá acceder a unas minas con cerca de 500 años de historia.

La presentación estuvo dirigida por la técnica del CDR AFA Bierzo Dennis Álvarez y la directora de la entidad, Ana Pilar Rodríguez, y durante el encuentro, un grupo de vecinos de Valdefrancos compartieron testimonios y conocimientos sobre el entorno en el que se va a actuar.

La iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico 2024-2026 de Coceder, dentro de la línea de impacto social en el medio rural, y cuenta con financiación de AFA Bierzo. El proyecto implica la colaboración entre la Junta Vecinal de Valdefrancos, el Ayuntamiento de Ponferrada y AFA Bierzo.