IU de Cacabelos reclama mejoras en el colegio y en el albergue

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Cacabelos, Gonzalo García Garnelo, ha registrado dos escritos dirigidos al equipo de gobierno para solicitar información y soluciones sobre diferentes cuestiones que afectan tanto a estudiantes como a los peregrinos. El primero hace referencia a las quejas trasladadas por familias del colegio por los malos olores existentes en el primer piso, provocados, según denuncian, porque todavía no se ha reparado el baño de las niñas. IU pregunta cuándo tiene previsto acometer el arreglo de este baño.

El segundo escrito está relacionado con el albergue de peregrinos y solicita conocer si desde el Ayuntamiento se han realizado gestiones con la asociación encargada de su gestión respecto al horario de apertura del mismo. García Garnelo recuerda que abre a las 14.00 horas y eso «genera problemas para los peregrinos que llegan temprano a Cacabelos con intención de pernoctar, además de suponer una merma en el servicio ofrecido, ya que cuando la gestión dependía directamente del Ayuntamiento, el albergue abría a las 12.00.