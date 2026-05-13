Un hombre herido tras una colisión entre un camión y un turismo en el polígono industrial de Ponferrada

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad ha resultado herido durante la tarde de este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico en el Polígono Industrial Llanada, en el término municipal de Ponferrada. El incidente tuvo lugar a la altura del número 92 de dicho recinto, en una zona cercana a la subestación eléctrica del Bierzo, un punto de frecuente tránsito de vehículos pesados.

La sala de operaciones del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió el aviso de alerta a las 16:15 horas. Según la información facilitada por los alertantes, el siniestro consistió en una colisión entre un camión y un turismo por causas que aún se están investigando. Como consecuencia del impacto, el conductor del coche presentaba un fuerte golpe en la cabeza que requería asistencia médica inmediata.

Desde el centro de emergencias se dio aviso rápidamente a la Policía Local de Ponferrada para regular el tráfico en la zona y realizar el correspondiente atestado. De manera simultánea, el centro coordinador de urgencias de Sacyl activó un recurso sanitario que se desplazó hasta el lugar del polígono para atender al varón herido y valorar su posible traslado a un centro hospitalario.