La alta costura berciana brilla en el evento de Netflix en Sevilla

La influencer Iera González luce un diseño del atelier Silvia Fernández en un evento de Netflix en Sevilla.SILVIAFERNANDEZATELIER

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Netflix anunció en un evento en Sevilla que el universo de La casa de papel continúa. Miles de espectadores alrededor del Río Guadalquivir asistieron al momento en el que un barco lleno de personas vestidas con monos rojos y máscaras de Dalí atravesaba el río al ritmo de Bella Ciao para confirmar que las historias de La casa de papel no terminan con Berlín y la dama del armiño. La productora anunció que la serie tendrá una segunda temporada.

En este evento, donde también participó Rosalía con una espectacular actuación, la moda berciana también tuvo su momento estelar.

Iera González, más conocida como @ierapaperlight en sus redes sociales, brilló en la fiesta Netflix España de Berlín con un vestido rojo ceñido que robó todas las miradas de la capital andaluza. La influencer vasca lució uno de los diseños de la colección Camelia III diseñado por Cristina Cerqueiras del atelier berciano Silvia Fernández.

Próximo estreno

Berlín y la dama del armiño, la segunda entrega de Berlín, del universo de La casa de papel, se estrenará a nivel global en Netflix el próximo viernes 15 de mayo. Tres temporadas de La casa de papel siguen ocupando las posiciones 4, 6 y 7 en el Top 10 de las series de habla no inglesa más vistas en la historia de Netflix. En su semana de estreno, la primera entrega de Berlín fue la serie más vista a nivel mundial y alcanzó el Top 10 en 91 países. Permaneció 7 semanas consecutivas en el Top 10 de series en idioma no inglés, con 348 millones de horas reproducidas y un total de 53 millones de visualizaciones.