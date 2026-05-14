La investigadora Cristina Velasco será la pregonera de Toreno

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Toreno ha anunciado que la investigadora y profesora Cristina Velasco Rubial será la encargada de pronunciar el pregón de las Fiestas de San Juan 2026, una designación que el consistorio ha calificado como «un enorme orgullo» para el municipio.

Nacida en Toreno en 1989, Cristina Velasco desarrolla actualmente su labor en la Universidad de Vigo, donde trabaja como investigadora y docente en el ámbito de la nutrición y la fisiología animal, gracias a un contrato Ramón y Cajal, uno de los programas más prestigiosos del sistema científico español. Licenciada en Ciencias del Mar y doctora internacional con Premio Extraordinario de Doctorado, la investigadora berciana ha desarrollado parte de su carrera en universidades y centros de investigación de países como Noruega, Canadá, Portugal y España, consolidando una trayectoria de proyección internacional.

A pesar de su juventud, cuenta con una amplia producción científica, con más de 50 publicaciones especializadas, participación en múltiples proyectos de investigación y una destacada labor de divulgación científica Desde el Ayuntamiento de Toreno han querido subrayar no solo su trayectoria profesional, sino también su fuerte vínculo con el municipio. «Nunca ha dejado de llevar a Toreno por bandera», destacan, recordando su conexión constante con su localidad natal y sus visitas siempre que su actividad profesional se lo permite.

El equipo de Gobierno considera que su nombramiento como pregonera será «un momento muy especial y emotivo para todos los torenenses» en el marco de las próximas fiestas patronales del mes de junio.