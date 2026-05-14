Toral de los Vados se vuelca con San Isidro

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Toral de los Vados se prepara para vivir, un año más, sus esperadas fiestas patronales en honor a San Isidro, una cita marcada por la tradición, la convivencia y el reencuentro, que arrancará mañana, viernes, y se prolongará hasta el sábado 16 de mayo con una variada programación diseñada desde el Ayuntamiento y pensada para todos los públicos.

Las celebraciones darán comienzo el viernes a las 12.00 horas con la solemne procesión por las calles de La Poza y El Pico Lugar, que volverán a lucir sus tradicionales alfombras florales, símbolo del esfuerzo colectivo y del cariño con el que los vecinos mantienen viva esta costumbre como también los adornos por el pueblo hechos con ganchillo. A continuación, se celebrará la Santa Misa en la iglesia parroquial de Toral en honor a San Isidro, patrón de agricultores, campesinos y jornaleros. Al término, vecinos y visitantes podrán compartir un animado vermú musical amenizado por una charanga. La tarde estará dedicada a los juegos tradicionales, una de las citas más entrañables de estas fiestas. A las 17.30 horas dará comienzo el Torneo de Rana y Llave en la avenida Santalla de Oscos. Las inscripciones podrán realizarse en el mismo lugar quince minutos antes del inicio. La jornada del viernes culminará con el esperado gran baile de tarde-noche en la Plaza de la Estación, donde la Orquesta Conexión pondrá ritmo y alegría a una velada que comenzará a las 22.00 horas y que promete convertirse, una vez más, en punto de encuentro para compartir risas, música y celebración.

La programación continuará el sábado, 16 de mayo, con la tradicional Fiesta de La Poza y El Pico Lugar. A partir de las 21.30 horas tendrá lugar una cena en la Plaza del Pico Lugar, destinada a aquellas personas que hayan adquirido previamente su entrada. Después, la noche seguirá con un gran baile amenizado por el Grupo Expresión, abierto a todo el público. San Isidro volverá así a llenar Toral de los Vados de emoción, recuerdos compartidos y momentos para celebrar juntos. Unas fiestas que representan la esencia de un pueblo que se reúne para honrar sus raíces, fortalecer lazos y seguir escribiendo, entre todos, una tradición que pasa de generación en generación.