Ponferrada lanza el programa de conciliación "Con tu tiempo" en las ludotecas de Flores y Dehesas

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Concejalía de Bienestar Social y Familia del Ayuntamiento de Ponferrada, dirigida por Alexandra Rivas, pondrá en marcha durante los meses de julio y agosto el programa de conciliación de la vida laboral y familiar "Con tu tiempo", que se desarrollará en las ludotecas municipales de Flores del Sil y Dehesas.

El programa está destinado a menores nacidos entre los años 2016 y 2022, con edades comprendidas entre los 4 y los 10 años. Para acceder al servicio, ambos progenitores deberán encontrarse trabajando o realizando cursos formativos de carácter oficial, circunstancia que deberá acreditarse a través de un justificante del centro o lugar de trabajo. En el caso de que no se cubran las plazas ofertadas, podrán optar también aquellas familias en las que uno solo de los progenitores esté trabajando o realizando formación oficial.

Será requisito obligatorio que los menores estén empadronados en el Ayuntamiento de Ponferrada y que la asistencia a dichas ludotecas sea como mínimo de una semana. Además, salvo en el caso de hermanos, no podrán presentarse más de dos solicitudes por persona.

Las solicitudes podrán descargarse a través de la página web municipal o recogerse presencialmente en la sede de Acción Social del Ayuntamiento de Ponferrada, situada en la calle Esteban de la Puente, s/n, Edificio Mirador.

La concejala Alexandra Rivas informa de que el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto del miércoles 20 al viernes 22 de mayo y la asignación de plazas se realizará por estricto orden de entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Ponferrada. “Con este servicio, seguimos apostando por nuestros barrios, ofreciendo a sus vecinos opciones de calidad para compaginar su vida laboral y familiar”.

Para más información, las familias pueden contactar a través del teléfono 987.428.462