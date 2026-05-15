El Munic de Carracedelo acoge este fin de semana el Festival del Libro Ilustrado

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Museo Munic de Carracedelo acoge el Festival del Libro Ilustrado «El arte de contar historias» que se celebrará los próximos 16 y 17 de mayo, ofreciendo un fin de semana repleto de literatura, ilustración y actividades creativas para todos los públicos. Durante ambas jornadas, de 11.30 a 19.30 horas, el Paseo de los Ilustradores reunirá stands con ediciones exclusivas de autores como Benjamín Lacombe, Antonio Lorente y Jesús Horcajada, además de clásicos ilustrados como El Gran Gatsby y la colección Grandes Amores.

La programación incluye talleres creativos inspirados en El Principito, actividades familiares, y la presentación del libro «Cuarenta y una cartas a mi hija», de Jesús Horcajada a partir de las 18.00 horas. Entre los momentos más destacados figuran la experiencia inmersiva «Los Fantasmas de Benjamín Lacombe», el encuentro «Blue Drink & Books» para poner el broche de oro al sábado. Por otro lado, el domingo concluirá con «La Hora Macabra», una lectura de relatos de Edgar Allan Poe ilustrados por Lacombe.

El festival busca consolidarse como un espacio de encuentro entre arte, literatura y participación colectiva.