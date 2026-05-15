El PP eleva al Congreso la ayuda al combustible para el sector pizarrero

Hace unos días los empresarios de la pizarra se quejaban por la situación económica que están atravesando por el fuerte incremento de los costes de producción por la subida del combustible. Pidieron ayuda a la Administración central para tener también un trato equiparable a otros sectores afectados (pesca, agricultura, ganadería), pero hasta la fecha no se habían producido reacciones estatales. Ayer, sí que hubo movimientos políticos y han procedido de las dos diputadas nacionales por la provincia de León, las populares Silvia Franco y Ester Muñoz. Las dos han presentado una batería de preguntas al Gobierno central para que se implique en la ayuda a un sector como el de la pizarra, que en la provincia de León aporta un alto porcentaje al PIB y que en la zona del Bierzo mantiene viva la económica de los pueblos de los municipios que jalonan los valles del río Cabrera, como Puente de Domingo Flórez, Benuza o Encinedo.

Dicen en su interpelación parlamentaria Silvia Franco y Ester Muñoz que, teniendo en cuenta la especial relevancia del sector de la pizarra para la provincia de León y para comarcas como el Bierzo y La Cabrera, así como su contribución al empleo, al equilibrio territorial y a la fijación de población en el medio rural, se formulan las siguientes preguntas al Gobierno: «¿Tiene previsto el Gobierno, a través del Ministerio de Transición Justa y Reto demográfico o del Ministerio de Industria y Turismo u otros departamentos competentes, aprobar medidas específicas de apoyo al sector de la pizarra para compensar el fuerte incremento de los costes de los carburantes y del transporte?». En caso afirmativo, «¿Qué tipo de ayudas concretas (subvenciones al combustible, apoyos directos por litro consumido, líneas de financiación específicas u otras) se contemplan y en qué plazos se prevé su puesta en marcha?». En caso negativo, «¿Por qué motivo no se han extendido al sector de la pizarra las ayudas al combustible y las líneas de financiación específicas ya aprobadas para otros sectores como la agricultura, la ganadería o la pesca?».

También preguntan al Ejecutivo del presidente Sánchez si ha mantenido el Gobierno reuniones o contactos formales con la Federación Nacional de la Pizarra y con los representantes empresariales de las comarcas del Bierzo y La Cabrera para analizar la situación descrita y sus posibles soluciones. Finalmente pregunta igualmente por la valoración que hace el Gobierno del impacto que el incremento de los costes de los carburantes y del transporte está teniendo en la competitividad internacional, el mantenimiento del empleo y la continuidad de la actividad en el sector de la pizarra, especialmente en la provincia.