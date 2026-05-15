El viejo colegio de Flores pasa a ser espacio vecinal

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El viejo colegio ponferradino del barrio de Flores del Sil dejará atrás años de abandono para convertirse en un nuevo espacio destinado a asociaciones y colectivos vecinales del barrio. El Ayuntamiento de Ponferrada, a través de la Escuela Taller Municipal «Pablo Voces», anunció este jueves que ha iniciado la rehabilitación del inmueble con el objetivo de devolverlo a la ciudadanía y adaptarlo a nuevas necesidades sociales. Los trabajos están siendo ejecutados por los participantes del Programa Mixto de Empleo y Formación Ponsferrata III, según informó el concejal responsable del área, David Pacios.

El edificio llevaba años sin uso y presentaba un importante deterioro debido a la falta de mantenimiento y los actos vandálicos, que han convertido el antiguo centro educativo en un inmueble degradado, con humedades, ventanas rotas y sin servicios esenciales. Ahora, el proyecto municipal busca dar un giro completo a esas instalaciones para convertirlas en un punto de encuentro para el tejido asociativo del barrio. La actuación se centra especialmente en la primera planta del edificio, donde se crearán dependencias destinadas a asociaciones vecinales y actividades sociales.dLas obras incluyen la sustitución de ventanas, la reparación y pintado de paredes y techos, la renovación integral de los aseos y de las instalaciones de fontanería, así como actuaciones para solucionar los problemas de humedad mediante nuevas bajantes pluviales.dTambién se acometerán cambios en la distribución interior y la adecuación de accesos para adaptar los antiguos espacios educativos a su nueva función comunitaria. Mientras tanto, la planta baja del inmueble ya se encuentra en funcionamiento tras haber sido acondicionada previamente. Uno de los locales rehabilitados acogerá además la Escuela Taller del Programa Mixto de Empleo y Formación La Encina, en la especialidad de Cocina.