La Junta entrega dos vehículos para la recogida de residuos domésticos en Ponferrada y el Boeza

La entrega fue en la Plaza del Ayuntamiento de PonferradaL. DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presentó esta mañana los puntos limpios móviles destinados al Ayuntamiento de Ponferrada y a la Mancomunidad Ribera-Boeza.

Según explicó, se trata de dos vehículos para la recogida de residuos domésticos y recordó las exigencias de la Unión Europea para reducir la producción de residuos y fomentar la recogida separada para su reutilización.

Suárez-Quiñones indicó que en Castilla y León “estamos acometiendo una inversión de 100 millones de euros para 195 actuaciones destinadas a generar nuevos puntos limpios fijos, digitalizar los ya existentes y crear puntos limpios móviles, especialmente en el medio rural”.

En este sentido, precisó que unas 25 de estas actuaciones corresponden a la provincia de León y a la comarca del Bierzo, con la instalación de nuevos puntos limpios en Astorga, la Mancomunidad del Alto Órbigo, la Mancomunidad del Cúa, Fabero y Sariegos, entre otros municipios.

A estas iniciativas se suman los vehículos móviles, como el presentado esta mañana en Ponferrada, capaces de recoger hasta 22 tipos diferentes de residuos, entre ellos pilas, aceite usado o cápsulas de café.

En el caso del Ayuntamiento de Ponferrada, se beneficiarán las poblaciones del medio rural, mientras que en la Mancomunidad Ribera-Boeza el servicio dará cobertura a unas 11.000 personas.

El resto de la provincia contará con 19 contenedores similares a los que han llegado al Bierzo, que irán acompañados de sus correspondientes camiones eléctricos para facilitar su desplazamiento.

En Castilla y León se contabiliza una media de 446 kilos de residuos por persona y año, frente a la media nacional, situada en 485 kilos por habitante.

Por su parte, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, agradeció la entrega de este vehículo, que ayudará a cumplir con las normativas europeas.

El presidente de la Mancomunidad del Boeza y alcalde de Congosto, Jorge García, también agradeció a la Junta su ayuda y aseguró que estos vehículos “suponen un hito” para mejorar la recogida de residuos en la mancomunidad.

En la misma línea, la alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, destacó que esta entrega permitirá que el municipio y sus pedanías puedan reciclar con mayor facilidad los residuos y objetos domésticos.