Toral de los Vados se vuelca con San Isidro

Fiesta de San Isidro en ToralL. DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

Toral de los Vados celabra sus esperadas fiestas patronales en honor a San Isidro, una cita marcada por la tradición, la convivencia y el reencuentro. La programación comenzó hoy viernes, y se prolongará hasta el sábado 16 de mayo con una variada programación diseñada desde el Ayuntamiento y pensada para todos los públicos.

Las celebraciones dieron comienzo el viernes a las 12.00 horas con la solemne procesión por las calles de La Poza y El Pico Lugar, que volvieron a lucir sus tradicionales alfombras florales, símbolo del esfuerzo colectivo y del cariño con el que los vecinos mantienen viva esta costumbre como también los adornos por el pueblo hechos con ganchillo. A continuación, se celebró la Santa Misa en la iglesia parroquial de Toral en honor a San Isidro, patrón de agricultores, campesinos y jornaleros.