Diario de León

Toral de los Vados

Toral de los Vados se vuelca con San Isidro

Fiesta de San Isidro en Toral

Fiesta de San Isidro en ToralL. DE LA MATA

Publicado por
Eva Friera Aller

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Toral de los Vados celabra sus esperadas fiestas patronales en honor a San Isidro, una cita marcada por la tradición, la convivencia y el reencuentro. La programación comenzó hoy  viernes, y se prolongará hasta el sábado 16 de mayo con una variada programación diseñada desde el Ayuntamiento y pensada para todos los públicos.

Las celebraciones dieron comienzo el viernes a las 12.00 horas con la solemne procesión por las calles de La Poza y El Pico Lugar, que volvieron a lucir sus tradicionales alfombras florales, símbolo del esfuerzo colectivo y del cariño con el que los vecinos mantienen viva esta costumbre como también los adornos por el pueblo hechos con ganchillo. A continuación, se celebró la Santa Misa en la iglesia parroquial de Toral en honor a San Isidro, patrón de agricultores, campesinos y jornaleros.

Fiesta de San Isidro en Toral

Fiesta de San Isidro en ToralL. DE LA MATA

Fiesta de San Isidro en Toral

Fiesta de San Isidro en Toral

Fiesta de San Isidro en ToralL. DE LA MATA

Fiesta de San Isidro en Toral

Fiesta de San Isidro en Toral

Fiesta de San Isidro en ToralL. DE LA MATA

Fiesta de San Isidro en Toral

Fiesta de San Isidro en Toral

Fiesta de San Isidro en ToralL. DE LA MATA

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