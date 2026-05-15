Diario de León

Ponferrada

Ponferrada cederá a la Junta una parcela en la Rosaleda para 80 viviendas para jóvenes

Para Marco Morala, esta actuación en materia de vivienda pública era muy demandada

El consejero junto al alcalde en un momento de la visita

El consejero junto al alcalde en un momento de la visitaL. DE LA MATA

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Eva Friera Aller
Ponferrada

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El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio , Juan Carlos Suárez-Quiñones, dio a conocer esta mañana que el Ayuntamiento de Ponferrada ultima los trámites para ceder a la Junta una parcela en el barrio de La Rosaleda donde se construirán "80 viviendas para vender a jóvenes con un 20 por ciento de descuento". "Un proyecto muy relevante y muy importante para anidar a la ciudadanía y a los jóvenes aquí, en Ponferrada", remarcó el consejero.

"Es un proyecto en el que llevamos meses trabajando para poder ceder a la Junta y que se ejecuten esas nuevas viviendas", precisó el alcalde, Marco Morala, quien añadió que estas se suman a las 20 que ya se están ejecutando. "Esto es cumplir los compromisos con el territorio y aquí la Junta es, una vez más, la única administración que cumple con el territorio, con los ponferradinos y con los bercianos", añadió  el regidor.

Para Morala, esta actuación en materia de vivienda pública era muy demandada y puso en valor la voluntad de ambas administraciones.

La parcela ya está elegida y la firma será "cuanto antes", remarcó Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien visitó esta mañana la capital del Bierzo para entregar dos vehículos destinados a la recogida de residuos domésticos en Ponferrada y en la Mancomunidad del Ribera- Boeza.

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