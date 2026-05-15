Ponferrada cederá a la Junta una parcela en la Rosaleda para 80 viviendas para jóvenes

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio , Juan Carlos Suárez-Quiñones, dio a conocer esta mañana que el Ayuntamiento de Ponferrada ultima los trámites para ceder a la Junta una parcela en el barrio de La Rosaleda donde se construirán "80 viviendas para vender a jóvenes con un 20 por ciento de descuento". "Un proyecto muy relevante y muy importante para anidar a la ciudadanía y a los jóvenes aquí, en Ponferrada", remarcó el consejero.

"Es un proyecto en el que llevamos meses trabajando para poder ceder a la Junta y que se ejecuten esas nuevas viviendas", precisó el alcalde, Marco Morala, quien añadió que estas se suman a las 20 que ya se están ejecutando. "Esto es cumplir los compromisos con el territorio y aquí la Junta es, una vez más, la única administración que cumple con el territorio, con los ponferradinos y con los bercianos", añadió el regidor.

Para Morala, esta actuación en materia de vivienda pública era muy demandada y puso en valor la voluntad de ambas administraciones.

La parcela ya está elegida y la firma será "cuanto antes", remarcó Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien visitó esta mañana la capital del Bierzo para entregar dos vehículos destinados a la recogida de residuos domésticos en Ponferrada y en la Mancomunidad del Ribera- Boeza.