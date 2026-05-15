Abre la Feria del Vehículo de Nuevo y de Ocasión Ciudad de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Varios miembros de la corporación municipal de Ponferrada asistieron a la inauguración de Expocasión, la Feria del Vehículo Nuevo, Km 0 y de Ocasión Ciudad de Ponferrada, que se celebrará hasta el domingo en los aledaños del Estadio El Toralín.

Se trata de una cita ya consolidada que vuelve a reunir a concesionarios y profesionales del motor, ofreciendo grandes oportunidades, descuentos especiales y novedades para todos los visitantes. Además, este evento contribuye a dinamizar el comercio local, ya que atrae asistentes y genera un movimiento económico en la ciudad.