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Abre la Feria del Vehículo de Nuevo y de Ocasión Ciudad de Ponferrada

L. de la mata

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Redacción
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Varios miembros de la corporación municipal de Ponferrada asistieron a la inauguración de Expocasión, la Feria del Vehículo Nuevo, Km 0 y de Ocasión Ciudad de Ponferrada, que se celebrará hasta el domingo en los aledaños del Estadio El Toralín. 

Se trata de una cita ya consolidada que vuelve a reunir a concesionarios y profesionales del motor, ofreciendo grandes oportunidades, descuentos especiales y novedades para todos los visitantes. Además, este evento contribuye a dinamizar el comercio local, ya que atrae asistentes y genera un movimiento económico en la ciudad.

Una imagen de la explanada de la Feria

Una imagen de la explanada de la FeriaL. DE LA MATA

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